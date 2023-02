Ecco come sarà questa giornata per i single e le coppie, secondo le previsioni di Paolo Fox:

Ariete

Per i single la festa degli innamorati quest’anno arriverà sotto i migliori auspici; per le coppie, invece, sarà importante l’imminente transito di Venere.

Toro

Per coloro che non hanno una storia d’amore, il 14 febbraio potrebbero nascere alcuni dubbi; in amore, invece, con Bilancia e Acquario nei prossimi giorni potrebbero esserci tensioni.

Gemelli

San Valentino arriva con la Luna opposta per i single; la festa degli innamorati quest’anno sarà meno brillante del previsto anche per le coppie.

Cancro

I single che pensano di non essere pronti per amare, commettono un errore; per le coppie, invece, si sta per aprire un nuovo capitolo.

Leone

Ai single si consiglia di non fare spazio a storie che sono troppo lontane dalle loro esigenze, mentre alle coppie che hanno difficoltà di non arrendersi e andare avanti con coraggio.

Vergine

Anche se non si vive una storia, il 14 febbraio sarà bene recuperare un po’ di intimità; per le coppie le giornate migliori saranno quelle di venerdì e sabato, non quella del 14.

Bilancia

Se da poco è nata una storia, meglio non dire “si” già nei prossimi giorni ma aspettare la fine del mese; in amore in questi giorni è meglio parlare chiaro.

Scorpione

Sarà una giornata molto intrigante quella di martedì per chi è innamorato; non si escludono, inoltre, ritorni di fiamma per coloro che sono single.

Sagittario

Forza e passionalità il 14, perché San Valentino quest’anno arriva con la Luna nel segno; a chi vive una storia d’amore si consiglia, comunque, di essere più accomodante.

Capricorno

Luna neutrale per le coppie, quest’anno, il giorno della festa degli innamorati; per i single, invece, le emozioni forti arriveranno solo venerdì prossimo.

Acquario

Previsti nuovi incontri appaganti per i single nei prossimi giorni, mentre per le coppie potrebbero esserci tensioni con coloro che sono dei segni dello Scorpione e del Toro.

Pesci

Ai single si consiglia di festeggiare in ritardo San Valentino, ossia giovedì, mentre per le coppie la festa del 14 febbraio quest’anno non sarà molto passionale.

(Fonte: Paolo Fox, “L’oroscopo 2023”, Cairo Editore, novembre 2022)