Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 2 Settembre al 8 Settembre 2024.

ARIETE:

Sarete favoriti dall’arrivo di Giove nella nuova settimana, fate attenzione alla giornata del 13 perché potrebbe nascere qualche tensione o incomprensione, meglio invece le giornate intorno al 19, mese che potrebbe essere faticoso.

TORO:

Marte entra nel segno e possono migliorare gli affari nel corso dei prossimi giorni, il giorno del 22 è invece favorevole all’amore.

GEMELLI:

Importante mettere in atto la revisione dei conti nei prossimi giorni, verso metà mese potrebbero andare bene le cose in amore, godetevi il momento, sarà sicuramente un mese meno agitato rispetto ad agosto che ha portato in dote diverse tensioni

CANCRO:

La fortuna inizia a girare a vostro favore e sono in arrivo delle novità non di poco conto, un po’ di dolcezza vi potrebbe aiutare a superare le avversità, per i single possibili incontri dietro l’angolo.

LEONE:

Alcune influenze astrali sfavorevoli potrebbero in qualche modo condizionarvi, cercate di tenere viva la relazione, ricordate che un po’ di incertezza può anche portare a cose positive in un rapporto.

VERGINE:

In amore potrete spingervi e capire anche i momenti più delicati del vostro partner, sul lavoro siate aperti e disponibili con colleghi e superiori, cercate però di non mostrarvi troppo insistenti.

BILANCIA:

Andate avanti per la vostra strada, un po’ di fortuna potrebbe correre in vostro aiuto, cercate di non abbassare la guardia perché qualche tensione potrebbe comunque venire a galla.

SCORPIONE:

Vi aspettano delle liete notizie all’orizzonte, potrete migliorare la vostra posizione sia dal punto di vista mentale che professionale, occhio ai colpi di fulmine se siete ancora single.

SAGITTARIO:

Riuscirete ad avere la meglio su alcune tensioni, cercate di affrontare i problemi in coppia, gli impegni presi vi presenteranno il conto sotto forma di fatica, cercate di dare una riorganizzata ai vostri piani e concentrarvi.

CAPRICORNO:

Le stelle guardando avanti vi promettono soddisfazioni e potete essere ottimisti, le previsioni astrali sembrano promettere bene: cercate di non rovinare tutto con eccessivi perfezionismi. Sul lavoro potrebbe arrivare qualche bella novità molto presto.

ACQUARIO:

La fortuna è pronta a schierarsi dalla vostra parte, anche l’amore sembra pronto a soffiare a vostro favore, potreste accusare un po’ di stanchezza, ma cercate di rilassarvi e godervi un pò di rilassatezza.

PESCI:

Tenetevi alla larga dalle situazioni complesse, in amore cercate di non essere troppo critici e siate riflessivi, presto potreste fare un incontro molto importante che potrebbe cambiare alcune dinamiche.