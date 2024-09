Doppietta per Marc Marquez. Vittoria nella Sprint Race e successo nella gara di domenica. Il 93 ha dominato al gran premio di Aragon in Spagna, tornando sul gradino più alto del podio dopo quasi tre anni. Con la vittoria in Spagna, Marquez è al terzo posto nel Campionato Piloti, a 70 punti da Jorge Martin, primo in classifica.

“È stata una gara eccezionale, è incredibile vincere davanti a questo pubblico: avevo il passo, ma era difficile concentrarsi sulla guida soprattutto nel finale, quando vedevo che la vittoria arrivava e non è stato facile mantenere la concentrazione. Nel 2019 il valore di una vittoria era niente, oggi è tutto perché mi dà un’emozione, cerco di tutto per essere competitivo e questo mi dà soddisfazione” le parole del pluricampione del mondo al termine della gara.

Per il team Gresini Racing è la prima vittoria stagionale, dopo 10 podi, conquistati quasi tutti sempre da Marc Marquez.

La festa nella casa faentina sarebbe potuta essere anche più grande. Purtroppo però Alex Marquez è caduto nel contatto con “Pecco” Bagnaia. Fuori gara anche il campione del mondo. I due centauri stavano lottando per il terzo posto. Tante le polemiche a fine corsa, con Bagnaia che ha incolpato Marquez per quanto successo e lo spagnolo che ha risposto dando la colpa all’italiano.

MOTO 2

Una gara iniziata in salita quella di Manuel Gonzalez, che dalla decima casella della grigia si è trovato costretto a perdere un paio di posizioni a causa di un contatto. Da lì è iniziata la sua rimonta: lo spagnolo #18 ha preteso di fare bene davanti al proprio pubblico e grazie al buon feeling ritrovato con la sua moto, è riuscito ad inscenare un’ottima rimonta e tagliare il traguardo in quinta posizione.

Domenica da dimenticare invece quella di Albert Arenas: la scelta della gomma ha compromesso una gara dove avrebbe potuto fare la differenza. Dalla nona casella della griglia, Arenas ha provato a tenere il passo ma il calo della gomma gli ha impedito di raggiungere l’obiettivo, arretrandolo fino alla diciottesima posizione