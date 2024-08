Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Agosto 2024 secondo Paolo Fox, pubblicate nel suo ultimo libro:

Ariete

Potete contare su un cielo importante, però bisogna rimboccarsi le maniche perché risolvere ciò che non va è solo questione di tempo. È consigliabile organizzare degli eventi sul lavoro, ma anche una gita romantica con il partner.

Toro

Ultimamente molte cose non sono andate a buon fine, ma non dovete disperarvi. Potete rifarvi sicuramente nel mese di settembre quando sarete al massimo della vostra forza.

Gemelli

Avete un cielo molto favorevole arriva anche Saturno. Attenzione, però, perché siete chiamati a compiere una scelta importante.

Cancro

Vivete bene l’amore e il lavoro in questo periodo. C’è chi si è arrabbiato per una sciocchezza. Non preoccupatevi, alcune questioni si risolveranno.

Leone

Avete Venere nel segno già dall’inizio del mese di luglio. Le ultime settimane, però, sono state un po’ pesanti. C’è chi vuole fare ordine nella sua vita. Ottima la sfera sentimentale.

Vergine

Potete contare sul favore di Mercurio per tutto il mese di agosto. C’è chi non ce la fa più a sopportare una determinata persona. Estate molto bella, ma attenzione ai rapporti.

Bilancia

Riceverete belle notizie grazie al favore di Sole e Venere. Il consiglio dell’esperto delle stelle è quello di non forzare la mano al destino. Mese importante per la sfera sentimentale.



Scorpione

Potrete pensare con più positività sul lavoro. Il cielo vi sorride. Mese ancor più favorevole sarà quello di settembre, quindi bisognerà pazientare un po’.

Sagittario

Fate attenzione all’opposizione di Venere. Siete indecisi su chi fare affidamento nella vita. Alcuni di voi potrebbero decidere per una pausa di riflessione

Capricorno

State vivendo un’estate protetta dalle stelle. Agosto sarà un mese davvero bello sotto tutti i punti di vista

Acquario

Dal mese di agosto in poi le cose andranno davvero meglio anche perché ora state vivendo un rapporto un po’ noioso.

Pesci

Siete un po’ straniti in amore, attenzione alla gelosia. Potete puntare sul lavoro e sulle questioni pratiche.