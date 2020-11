Locali sfitti e vetrine vuote, ma non tutti temono la crisi: ecco le nuove attività del centro gestite da giovani imprenditori

L’emergenza Coronavirus, la crisi, l’incertezza per il futuro non hanno scoraggiato alcuni giovani imprenditori ravennati che proprio in questo periodo hanno dato vita a nuove attività nel centro storico. Nonostante i tanti negozi vuoti con la scritta “affittasi” sui vetri, alcuni ragazzi hanno deciso di mettersi in gioco e investire in un’attività commerciale. Federico ad esempio ha rilevato a partire dal 1 ottobre un negozio di abbigliamento in via Rasponi, mentre Eleonora, Cristina e Silvia hanno aperto il 24 ottobre un negozio di gioielli e calzature artigianali in via Cavour.