4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. La giornata, istituita al termine della Prima Guerra Mondiale per commemorare la vittoria italiana, il completamento del processo di unificazione e i caduti sui campi di battaglia, è stata celebrata anche dalle istituzioni faentine in forma privata. Nella mattinata di mercoledì, il sindaco Massimo Isola e il Presidente del Consiglio Comunale Niccolò Bosi hanno reso omaggio ai soldati caduti nella Prima Guerra mondiale in luoghi simbolo della città di Faenza.

“Commemorare il 4 Novembre significa anche ringraziare tutte le donne e gli uomini delle Forze Armate, risorsa preziosa e insostituibile per la nostra Repubblica, per il loro impegno quotidiano” ha ricordato il sindaco Massimo Isola