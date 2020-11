FIAB Ravenna non si ferma e continua a proporre iniziative, muovendosi sempre negli ambiti di sicurezza che impone il momento difficile della pandemia. Questo sabato abbiamo in programma un importante evento di promozione,in forma rivisitata rispetto a quella che era la nostra idea originale, ma ugualmente interessante.

Sabato infatti è la giornata che la FIAB Italia, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta,ha scelto per la divulgazione della propria mission di associazione ambientalista e promotrice della mobilità sostenibile, per farsi conoscere e per conoscere chi è interessato, come noi, a scegliere di sostenere una migliore qualità della vita nelle nostre città.

Per questo, nell’ambio della Giornata del Tesseramento 2021, noi di FIAB Ravenna saremo presenti con un nostro gazebo in Piazza del Popolo, dalle 16 alle 18 di sabato 7 novembre, offriremo materiale divulgativo e sarà possibile rinnovare la propria iscrizione o iscriversi come nuovo socio.

Ai soci sarà regalato un simpatico e utile omaggio per gli amanti della bici. Presenteremo quello che abbiamo fatto durante questo anno difficile e inatteso, le nostre escursioni del sabato,la partecipazione alle giornate del FAI, il gemellaggio con FIAB Foligno per Dante 700, la promozione dei percorsi ravennati del TOURER, il week-end nel Delta del Po, le notturne in estate, da quelle più semplici fino a Marina per mangiare un gelato insieme, a quella più impegnativa da Ferrara a Ravenna.

Ma FIAB Ravenna non è solo ciclo escursionismo, è anche forte impegno sul territorio,e quindi racconteremo la presentazione del nostro progetto “Mobilità post Coronavirus” all’Amministrazione Comunale, l’intervento fatto sull’Autorità Portuale in occasione dell’ordinanza di divieto accesso bici alle dighe foranee, la collaborazione con CONFESERCENTI, CNA e con l’Amministrazione Comunale per favorire il Bike To Work e il Bike To School, l’osservatorio continuo che abbiamo sulle ciclabili del territorio ravennate.

Ricordiamo inoltre che iscrivendosi a FIAB, oltre che a creare città più vivibili,con meno inquinamento e più sicurezza, si ha diritto all’assicurazione RC per danni a terzi provocati in bicicletta in tutta Europa, si potrà usufruire di sconti su tantissime strutture ricettive bike friendly, negozi di bici, musei, compagnie di trasporto e tour operatore si potrà partecipare ai viaggi in bicicletta e alle gite FIAB.

Aspettiamo tutti gli amanti della bici, anche solo per un saluto.