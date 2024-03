Uno spettacolo di beneficenza organizzato dai Club Lions e Rotary del territorio di Bagnacavallo-Faenza-Lugo è in programma sabato 23 marzo alle 21 al Teatro Goldoni di Bagnacavallo.

Si tratta del “Mistero al Castello”, commedia brillante presentata dal Club alla Ribalta e scritta e diretta da Tiziana Asirelli.

Come in ogni tradizione gotica che si rispetti, anche questa storia inizia con una spedizione nella cupa Transilvania di un gruppo di studiosi alla ricerca degli ultimi vampiri .

Un professore universitario un po’ svanito, i suoi assistenti e una cuoca con manie di grandezza in una notte tempestosa arrivano in un fatiscente castello e faranno la conoscenza dei suoi inquietanti proprietari. Chi sono veramente questi strani personaggi dai nomi a dir poco bizzarri che li circondano? Perché non aprono mai le finestre? È vero che sul castello grava una maledizione? Chi l’ha lanciata? Perché?

Sui confusi eroi e sui loro incalzanti interrogativi domina solenne, misteriosa e un tantino demoniaca l’ombra sorniona di una gigantesca pendola…