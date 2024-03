Dice la Bergamo: “La prima aria respirata, la prima terra calpestata, il primo mare in cui immergersi per me sono stati quelli della Romagna e qui ho concluso i miei studi universitari. Ravenna è un luogo dove si respira, anche politicamente, un’atmosfera particolare e suggestiva che mi piace molto. Il PRI ha un legame fortissimo con la gente e il territorio e la mia è stata una scelta tra Storia e Memoria, guardando al Futuro”.

“La scelta di Paola Bergamo di iscriversi al PRI di Ravenna –commenta Eugenio Fusignani, segretario regionale dell’Edera- mi fa molto piacere non solo per la qualità della persona ma per la sua esperienza di imprenditrice con una importante esperienza nel campo delle relazioni internazionali. Il fatto che abbia scelto Ravenna è anche un implicito riconoscimento al lavoro che qui è stato fatto in questi anni sia sul piano politico sia su quello amministrativo. Un impegno che oggi, anche per via del patto federativo con Azione- conclude Fusignani- necessità di uno sforzo in più per riconfermare una presenza repubblicana che è indispensabile per un’area laica, liberaldemocratica, riformatrice ed europeista con prospettive utili soprattutto al Paese.”