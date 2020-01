La Borgonzoni torna in provincia di Ravenna: “Migliorare i collegamenti col porto”

Nuovo tour elettorale di Lucia Borgonzoni in provincia di Ravenna in vista delle elezioni del 26 gennaio in Emilia-Romagna. La candidata alla presidenza per la coalizione del centrodestra, accompagnata dall’onorevole Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, ha fatto tappa a Cervia, Ravenna e Castel Bolognese, appuntamento quest’ultimo con gli esponenti locali del Popolo della Famiglia. Le tre tappe sono servite per incontrare le aziende del territorio e illustrare le proposte economiche per la regione.