Ladri nuovamente in azione nella provincia di Ravenna, questa volta ad essere colpito è stato il consigliere regionale uscente e candidato alla rielezione in Emilia-Romagna con la Lega Andrea Liverani. Il consigliere si è ritrovato l’auto parcheggiata sotto casa aperta dai malviventi: rubati il computer utilizzato per la campagna elettorale e altri documenti

“Il silenzio delle istituzioni è assordante, è stato scritto meno di dieci giorni fa in un nostro intervento a seguito delle razzie anche in pieno centro a Ravenna, e ad oggi nessuna proposta, nessun interesse ad una situazione che degenera” commenta Liverani.

“La sicurezza è uno dei punti principali del programma della Lega – afferma sempre Andrea Liverani – La provincia di Ravenna è abbandonata e nessuno si interessa ad intervenire. Mancano gli agenti di polizia locale (come già segnalato) e coordinamento con le istituzioni. Con la Lega, con Lucia Borgonzoni Presidente di questa Regione dal 27 gennaio si cambierà marcia.”

“Ora mi chiedo: come si fa a dire che il nostro territorio è sicuro e tranquillo? Come si fa a non capire quanto la gente sia stanca di tutto ciò? Io mi sono sentito violato, così come tutte le persone che hanno subito e subiranno furti. Per questo pretendo un cambiamento, pretendo sicurezza, pretendo leggi severe e pene certe”.