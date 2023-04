Il vicesindaco Montalti lascia la giunta di Lugo: “Negli ultimi due anni abbiamo fatto eventi importanti”

Si è dimesso per motivi familiari il vicesindaco di Lugo Pasquale Montalti, in giunta con deleghe a sport, associazionismo, volontariato, promozione territoriale e urbana e affari generali. A fianco del sindaco Davide Ranalli dagli ultimi due anni della scorsa legislatura, Montalti oggi è stato salutato e ringraziato dalla giunta in una conferenza stampa caratterizzata da commozione.

Nuovo vicesindaco sarà Luigi Pezzi, con Montalti nella lista “Insieme per Lugo” alle ultime elezioni.

Nei prossimi giorni il sindaco nominerà un nuovo componente della giunta e probabilmente saranno ridistribuite alcune deleghe.