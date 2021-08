Dalle 21.40 di venerdì 6 alle alle 05.00 di lunedì 9 agosto sarà operativo il cantiere di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) che procederà alla sostituzione della travata metallica ferroviaria in corrispondenza del Rio del Salto.

La lavorazione richiederà l’utilizzo di due gru, una per lo smontaggio del vecchio ponte e per il varo del nuovo, l’altra come supporto logistico. Saranno impegnate oltre 30 maestranze tra il personale di RFI e delle ditte appaltatrici per un investimento di circa 2,5 milioni di euro.

Durante le attività di cantiere i treni tra Crespino del Lamone e Faenza saranno sostituiti con autobus.

L’offerta di trasporto temporaneamente modificata è già consultabile sui canali online e sui sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria.