Affidare in concessione il servizio di ristorazione mediante bar e senza vincolo per l’amministrazione per favorire la partecipazione e consultazione di soggetti potenzialmente interessati: è questa la finalità dell’avviso pubblico che l’Istituto Tecnico Oriani diffonde in queste ore anche tramite gli organi di stampa e i canali social, affinché si possa solamente raccogliere la notizia di possibili interessati. Infatti, dalla Scuola si tiene a precisare che non è indetta nessuna procedura di affidamento e non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico né promessa.

In un momento così delicato di generale ripresa economica, questa potrebbe risultare un’opportunità interessante per realizzare un servizio mirato alla erogazione di bevande fredde, calde, snack, merende, tramezzini, panini, mediante bar nella sede scolastica dell’Istituto.

C’è da sottolineare anche che il numero totale di utenti è di circa 1300 unità, suddivisi in personale docente e non docente, studenti, eventuali soggetti esterni. Tale dato, pur restando puramente indicativo e basato sulla rilevazione dell’anno scolastico 2020/2021, può essere considerato rilevante, se si pensa che ogni giorno la Scuola ha un flusso di utenti così alto.

La migliore offerta viene selezionata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La durata della concessione è di tre anni a partire dal 01/09/2021 al 31/08/2024, con eventuale proroga di ulteriori tre anni.

Gli Operatori economici che desiderano presentare il proprio interesse ad essere invitati alla eventuale procedura di selezione in oggetto, dovranno far pervenire entro e non oltre lunedì 16 agosto 2021 una manifestazione di interesse.

La manifestazione di interesse potrà essere eseguita mediante modulistica messa a disposizione dall’Amministrazione sul sito della Scuola e potrà pervenire mediante consegna a mano alla segreteria della sede dell’Istituto, servizio postale, con consegna presso la stessa sede della Scuola o mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: ratd01000g@pec.istruzione.it.