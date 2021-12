Sono in partenza tanti nuovi progetti per il 2022 ad Accademia del Gusto, la scuola della ristorazione di Iscom Emilia Romagna e Confcommercio Ravenna.

La nuova programmazioni corsi sarà incentrata su due obiettivi fondamentali.

Il primo la formazione finalizzata all’incrocio fra domanda e offerta di lavoro. Sempre più imprese del settore turistico e ristorativo hanno carenza di personale formato, ecco quindi una serie di percorsi che andranno a formare nuove figure, ci sarà il corso Sommelier, il corso pizzaiolo e quello barman. Ma non mancheranno corsi innovativi dell’area cucina, pasticceria e bar dedicati a tutti coloro che vogliono prepararsi per la stagione estiva intraprendendo una nuova professione ma anche a chi opera già nel settore e vuole ampliare le proprie competenze.

L’altro obiettivo sarà quello di fornire alle imprese e ai propri collaboratori gli strumenti necessari per uscire dalla crisi, un’assoluta novità sarà rappresentata dalla programmazione di tre nuovi progetti, come il Manager della Ristorazione, Social food media manager e Organizzatore di eventi enogastronomici, tutti finalizzati ad una nuova ripresa dopo questo periodo.

Al termine di tutti i percorsi verrà rilasciato l’attestato di frequenza e ci sarà un contatto costante con l’ente per future proposte di lavoro.

Il corso per sommelier, che partirà a gennaio, affronta la tecnica della degustazione del vino e la conoscenza dei vini regionali. Il corso è costituito da 16 incontri con relatori abilitati A.I.S., o esperti del settore, della durata di 2 ore e 30 minuti durante i quali verranno trattati gli argomenti in programma attraverso una lezione teorica di circa 1 ora e mezza, seguita da prove pratiche di degustazione ed abbinamento cibo-vino. Il corso, in orario pomeridiano, si svolgerà da gennaio a marzo presso il Laboratorio Accademia del Gusto (Via del Pino 102/104 Ravenna).