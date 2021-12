Formula 1 e ciclismo: gli eventi sportivi dell’autodromo di Imola per il turismo faentino e ravennate | VIDEO

Formula 1, ciclismo e Historic Minardi Day. Sono le principali iniziative che partiranno da Imola e influenzeranno da vicino il territorio della Romagna Faentina. L’autodromo di Imola, infatti, ha visto rinnovato il proprio accordo con la Formula 1 per una presenza ufficiale in calendario come tracciato del mondiale e non come eventuale pista sostitutiva in caso di annullamento di un altro weekend di gare. La Formula 1 tornerà quindi protagonista a Imola nel fine settimana dal 22 al 24 aprile, quarta gara in calendario , la prima in Italia. Entrambi gli appuntamenti saranno organizzati da ACI. Al contrario dell’anno scorso, a fine aprile l’autodromo dovrebbe accogliere gli spettatori per tutte e tre le giornate dedicate alla Formula 1. Sarà probabilmente necessario il super green pass, da valutare invece la capienza, che determinerà la ricaduta turistica sul territorio faentino.