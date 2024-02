Stradone e stradoncello Bentivoglio a Voltana e via Gesuita Ponente. Sono le strade, danneggiate dall’alluvione, che verranno ripristinate con le risorse assegnate al Comune di Lugo dalla Struttura Commissariale attraverso l’ordinanza 13 e per le quali, nella seduta di ieri, la Giunta ha dato il via libera, ai relativi progetti esecutivi.

Stradone Bentivoglio sarà ripristinato in una parte, da via Fiumazzo e a via Lunga Inferiore, per un investimento complessivo di 250 mila euro. A causa del persistere delle acque alluvionali durante il mese di maggio in molti punti l’asfalto si presenta oggi severamente spaccato e il tappeto d’usura lesionato con la creazione di diversi dislivelli.

Stradoncello Bentivoglio sarà ripristinato da Stradone Bentivoglio a via Pastorella per un importo complessivo di 70 mila euro.

Via Gesuita Ponente è una strada che si trova in parte nel Comune di Lugo e in parte in quello di Cotignola. L’investimento complessivo è di 160 mila euro e naturalmente interessa il solo tratto lughese che è quello fortemente danneggiato.

In questo caso l’intervento prevede la realizzazione di una ‘palancolata’ in pali di castagno per rafforzare i bordi della strada oltre al successivo ripristino del manto e della sede stradale.

Anche per questo secondo pacchetto di interventidel valore complessivo di 480 mila euro, gli affidamenti alle imprese appaltatrici coinvolte saranno effettuati grazie alle deroghe introdotte nella normativa della ricostruzione post alluvione e saranno di tipo diretto.

Questo permetterà l’avvio dei lavori presumibilmente nel prossimo mese di marzo.

Complessivamente gli interventi oggi sostenuti dall’ordinanza 13 sono 32 per un totale di 21 milioni di euro circa.

“Ulteriori ripristini, in particolare a Voltana dove l’acqua è rimasta diversi giorni – spiega l’assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori – . Stiamo lavorando intensamente per spendere nel modo migliore le risorse assegnate per la ricostruzione”.