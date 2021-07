Durante il weekend del 2-4 luglio si è tenuto nella città di Faenza l’appuntamento AGM numero 57 della Round Table Italia. L’Annual General Meeting (AGM) del 2021 è stata l’occasione per moltissimi soci del Club service di ritrovarsi assieme dopo le complessità sorte a seguito della crisi covid-19 e conseguenti restrizioni. Oltre ai soci italiani, c’è stata una ampia partecipazione internazionale: da Round Table Malta, Round Table Moldova, Round Table Austria, Round Table Sud Africa, solo per citarne alcune. Inoltre anche rappresentanti di altri Club si sono uniti agli eventi di questo weekend: Club 41 Italia e International, Ladies’ Circle Italia.

Nella giornata di sabato 3 Luglio 2021, dopo l’accoglienza da parte del sindaco di Faenza, si è tenuto, nella sala Consiliare del Comune di Faenza, il 57° Annual General Meeting della Round Table Italia. Assemblea che segna la conclusione dell’anno sociale trascorso e dà il via al nuovo corso sociale e alle nuove cariche. Durante il meeting annuale avviene un confronto aperto e franco sui progetti e i programmi che il Club service Round Table Italia porterà avanti nel corso dell’anno sociale entrante, ed inoltre vengono eletti i componenti del comitato nazionale della Round Table Italia che resterà in carica durante l’anno sociale 2021-2022. L’esito delle votazioni ha proclamato come nuovo Presidente della Round Table Italia Daniele Cusi Round Table 22 di Firenze; il Vicepresidente è Valerio Di Pietro RT 18 Napoli, Past President è Martino Mercatali RT 38 Faenza, Consigliere è Giulio Pellini RT 42 Ancona, Editore è Francesco Zannin RT 26 Asolo, IRO è Samir Bassoni RT 11 Ravenna, Tesoriere è Marvin Talon RT 78 Jesolo, Presidente I Zona è Davide Nicoletti RT 45 Cremona, Presidente II Zona è Davide Ferracin RT 21 Bassano del Grappa, Presidente III Zona è Luca Pezzi RT11 Ravenna, Presidente V Zona è Tommaso di Sando RT 41 Siena, Segretario è Matteo Tagliaferri RT 76 San Miniato Fucecchio, Gestore Materiali è Leonardo Barletta sempre RT 76 San Miniato Fucecchio, PRO è Simone Maretti RT 38 Faenza, RSO è Giulio Marchesoni RT35 Treviso.