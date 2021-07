Riprendono mercoledì 14 luglio le cene concerto a Monte Brullo con Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte che ripercorreranno i loro anni nei Matia Bazar; il 16 luglio torna invece il Premio Arte Tamburini con la Storia di Romagna: premiata Antonella Nuti; mercoledì 21 luglio ci saranno i Killer Queen e il 30 luglio il grande ritorno del Festival Beat con i Corvi, Franco Boldrini de i Califfi, Bobby Posner dei Rokes e l’ospite Gian Pieretti con Roger

Sulle loro voci, e le loro più belle canzoni, è stato realizzato lo show di Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte: una carrellata di successi senza tempo che accompagna il pubblico sulle note di Vacanze romane, Stasera che sera, Per un’ora d’amore, Solo tu, Mister Mandarino, C’è tutto un mondo intorno, Piccoli giganti, Dedicato a te, senza dimenticare Cavallo bianco, Ti sento, Brivido caldo e Messaggio d’amore, brano con il quale la Mezzanotte ha portato, per la seconda volta, i Matia Bazar sul podio di Sanremo.

“Io e Carlo, racconta Silvia Mezzanotte, abbiamo vissuto il mondo Matia Bazar in modo parallelo, in tempi diversi. Ma quando abbiamo cominciato a cantare insieme ci siamo riconosciuti, come chi ha già fatto un pezzo di strada mano nella mano.

D’altronde Carlo e Giancarlo Golzi furono i primi a venirmi ad ascoltare nel lontano 1999, e poco dopo mi fu proposto di diventare la voce del gruppo.

Adesso è il momento giusto per raccontare la nostra storia, tra aneddoti e ricordi che svelano più di 40 anni della vita di una band che ha calcato i palcoscenici più celebri del mondo”.

“Il destino, ha sempre in serbo delle sorprese, racconta Carlo Marrale. Con Silvia ci siamo incontrati casualmente, entrambi al rientro dai rispettivi concerti, io ero con i miei musicisti nella hall di un hotel a Firenze quando è arrivata lei. I nostri sguardi si sono riconosciuti e, in mezzo alle chiacchiere e alle risate, abbiamo cominciato a canticchiare rendendoci immediatamente conto che le nostre voci, si fondevano perfettamente. Un’intesa musicale immediata, come se avessimo cantato assieme da sempre… una magia che ha innescato la voglia di raccontare la nostra storia e di tornare a viverla insieme al nostro pubblico”.

I due artisti portano insieme sul palco l’esperienza di 11 festival di Sanremo, tra cui due vittorie, un terzo posto, due premi della critica, oltre a dischi d’oro e tournee internazionali.