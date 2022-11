Pavoni di Punta Marina: forse sono troppi, ma in pochi li ritengono un problema per il lido

I pavoni sono l’argomento sulla bocca di tutti in questi giorni a Punta Marina. Chi ha fatto di Punta Marina la propria residenza da diversi anni, è anche stupito di tanto clamore ora attorno ai particolari volatili che ormai da tempo abitano la località marittima. Camminando per le vie del lido difficile trovare qualcuno apertamente contrario alla presenza di questi uccelli, anche se, fra il serio e il faceto, c’è chi propone di trasformarli anche in un piatto tipico. Sono forse troppi, in tanti lo riconoscono. Ma non rappresentano un vero problema per la località. Anzi, ormai vengono considerati parte di Punta Marina

E poi c’è chi con i pavoni vorrebbe realizzare una serie di attività per famiglie e bambini, quasi una caccia al tesoro, in stile Pokemon, fotografandoli o riprendendoli con il cellulare.