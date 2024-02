Per un mese il Mar dedicato ai bambini: dal 10 febbraio “Il Mar dei Piccoli”

Il Mar torna ad essere dedicato ai più piccoli. Per un mese, dal 10 febbraio al 10 marzo, la nuova edizione del Mar dei Piccoli ospiterà al primo piano il percorso espositivo “Nel prato. Mostra gioco per avventure verdi” pensato da Immaginante per la fascia d’età 2-10 anni. Al secondo piano invece due eventi teatrali: Slurp!, il progetto per bambini dai 2 ai 6 anni ideato dalla compagnia Drammatico Vegetale partendo dagli spunti di Gianni Rodari, e le opere animate dal Teatro del Drago, dai burattini tradizionali e dal teatro di figura.

Tutti gli eventi saranno aperti anche alle scuole. La mostra di Immaginante sarà poi riproposta negli istituti del forese che non riusciranno a partecipare agli eventi al MAR.