La Regione investe nel nuovo Centro di Ricerca e Sviluppo di Unitec. In campo anche l’Università | VIDEO

C’è anche l’Unitec di Lugo fra le aziende che hanno ottenuto fondi dalla Regione Emilia-Romagna con la nuova legge regionale per l’attrattività. Fra i 25 progetti sostenuti da viale Aldo Moro, il progetto per l’automazione e ottimizzazione della raccolta frutta nel lughese è l’unico progetto romagnolo. Sono 31 milioni e mezzo i fondi messi a disposizione dalla Regione per attirare principalmente grandi gruppi internazionali ad investire sul territorio regionale. Fondi che si prevede andranno a generare investimenti per oltre 77 milioni di euro, con l’assunzione di 733 nuovi occupati.