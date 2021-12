Incidente tra due auto intorno alle 11.45 in via Faentina, all’altezza dello svincolo con la Classicana. Due i feriti, fortunatamente lievi. Molti disagi alla viabilità con lunghe code formatesi per il traffico proveniente da Fornace Zarattini e diretto a Ravenna, veicoli incolonnati per oltre due chilometri.

L’incidente è al vaglio della Polizia Locale di Ravenna. Lo scontro è avvenuto fra una Fiat 600 e una Fiat Panda. Dopo l’impatto, la 600 è finita contro la segnaletica stradale, ruote all’aria su una fiancata.

Dopo la segnalazione dell’incidente, sono arrivate sul posto due ambulanze e l’auto con il medico a bordo. Per estrarre i feriti sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco.