Investire in centro storico, l’esperienza di M’ama Interni +: show room e tanti eventi

Fra i protagonisti del primo Martedì d’Estate in centro storico dedicato al gioco e ai bambini c’è stato il nuovo negozio in corso Garibaldi M’ama Interni +. Inaugurato a febbraio, lo studio di design si è subito contraddistinto per una ricca attività di eventi dedicati a diversi temi e rivolti ad un pubblico eterogeneo. In un periodo storico durante il quale il dibattito sul futuro dei centri storici è sempre più animato, con le attività di vicinato sempre più in difficoltà a causa della pandemia, una giovane imprenditrice ha scelto di investire in uno dei principali corsi faentini