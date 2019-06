All’indomani dell’incontro con il neo Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, che ha apprezzato e condiviso il progetto elaborato e battezzato dal nostro Ing. Andrea Barbieri, per la realizzazione della Ravegnana Bis, abbiamo depositato una nuova mozione in Consiglio comunale a Ravenna, che insiste nell’esortare il Sindaco de Pascale ad intraprendere al più presto tutte le iniziative necessarie per la sua realizzazione.

Il fatto che De Pascale non abbia risposto all’appello pubblico rivoltogli dal Sindaco Zattini, per un confronto finalizzato a includere nel Prit 2025 la Ravegnana Bis, é sconcertante e oltraggioso nei confronti del suo collega forlivese e di tutti quei Ravennati che si avventurano quotidianamente sulla tratta Ravenna-Forlì per ragioni di studio o lavoro.

Noi della Lista civica La Pigna, fin dalla prima presentazione del nostro progetto tecnico per una nuova Ravegnana nel novembre scorso, abbiamo annunciato che non ci saremmo fermati ai no perentori dell’amministrazione de Pascale e che avremmo cercato in tutti i modi di portare il progetto e le tante firme di cittadini raccolte a sostegno dello stesso, direttamente al Ministero. E così stiamo facendo.

Ma siamo convinti che anche il rifiuto granitico di de Pascale vada sgretolato e che dal territorio debba partire una richiesta forte e coesa, che prema sullo stesso Ministero e sulla Regione affinché Ravenna abbia, finalmente, un collegamento stradale degno di questo nome.

Il Sindaco di Forlì, Zattini, ha teso la mano a de Pascale: e lui cosa aspetta a stringergliela?

In data 24 Giugno 2019, come scritto sopra, abbiamo presentato una nuova mozione che esorta de Pascale a rispondere affermativamente all’invito di Zattini e i consiglieri regionali eletti nella Provincia di Ravenna, a sostenere l’emendamento del consigliere Pompignoli.

Emendamento, che, però, va corretto poiché da un’errata lettura del nostro progetto, Pompignoli ha proposto che la Ravegnana Bis sfoci sulla rotonda dell’Hotel San Giorgio a Forlì, invece che affianco all’ingresso dell’autostrada.

Ipotesi non praticabile tecnicamente, poiché prevederebbe la realizzazione di un ponte sul fiume Ronco: opera inutile e costosa.

La Ravegnana Bis deve terminare, come ideato in origine dall’Ing. Andrea Barbieri, affianco all’autostrada di Forlì, iniziando dallo svincolo del’E45 della Standiana – Mirabilandia e lambendo il territorio delle Ville Unite.

Che la nostra insistenza sulla realizzazione della Ravegnana Bis sia diventata una spina nel fianco del Pd ravennate ma non solo, lo dimostra il fatto che in queste ultime settimane sono stati numerosi i tentativi di accreditamento del nostro progetto e, addirittura, di appropriazione.

É necessario ribadire che il progetto da noi denominato Ravegnana Bis, é frutto del lavoro tecnico di mesi di diversi professionisti, raccolto e perfezionato dall’ing. Barbieri già a inizio 2018, nonché disegnato sulle cartografie tecniche regionali.

Qualche vecchio squalo politico ha cercato di insinuare il dubbio anche sulla reale esistenza della petizione a sostegno del nostro progetto, insultando così non tanto La Pigna, bensì le centinaia e centinaia di cittadini Ravennati e forlivesi che con le loro firme cercano di dare forza a quanto da noi proposto.

Confermiamo che siamo, come sempre, a disposizione del consigliere Pompignoli e di tutti coloro che abbiano realmente a cuore la realizzazione di un nuovo collegamento stradale che porti benefici alla nostra città, così come i disegni tecnici e le firme sono a disposizione di coloro i quali abbiano necessità di soddisfare il proprio ego politico.

Auspichiamo che le polemiche attorno al nostro progetto di Ravegnana Bis, che non fanno altro che distogliere attenzione e forze dal reale problema, si plachino per il bene dei Ravennati e della nostra città.