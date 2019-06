La solita, formidabile e gioiosa macchina organizzativa è già in moto da tempo. L’11a Edizione del Torneo di Calcio-Tennis si svolgerà sabato e domenica prossimi nell’abituale cornice del Bagno Obelix di Marina di Ravenna, denominato “La Casa del Sorriso” e si avvarrà della collaborazione di 26 sponsor.

La manifestazione è promossa e organizzata dalla ASD “Il Sorriso di Giò”, creata in memoria di Gionata Mingozzi, calciatore di Ravenna, Perugia, Sampdoria, Lecce, Treviso, prematuramente scomparso.

Il torneo proseguirà nella sua crescita continua e impetuosa che, in 10 anni, ha permesso il raggiungimento di clamorosi risultati di partecipazione e di raccolta fondi, destinati ad iniziative di grande impatto sociale, uniti al grande spettacolo sportivo offerto dagli specialisti di questa disciplina.

Per l’edizione 2019 si è ancora raggiunta la quota massima di 100 coppie iscritte (200 atleti). Si svolgerà anche un torneo per bambini, con 12 coppie iscritte.

Il “cuore” dell’iniziativa sarà l’asta delle maglie e del materiale sportivo messo a disposizione da numerose squadre prestigiose e anche, a titolo personale, da molti campioni. Sarà il momento di spettacolo più curato, nell’ambito di due giorni ricchi di musica ed iniziative di ogni genere.

Infinita la lista degli utilizzi degli impieghi benefici dei fondi raccolti in questi 10 anni. Ma nel 2018 si è avuta l’iniziativa economicamente più importante, con la donazione di un automezzo ai volontari dell’AUSER.

Per il 2019 si è deciso di sostenere il programma di cure di Sophie, 5 anni, affetta da paralisi cerebrale e il progetto “Città in CAA” (comunicazione culturale rivolta a lettori con difficoltà linguistiche, in collaborazione con tre musei cittadini