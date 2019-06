Due operai ustionati è il bilancio dell’incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di giovedì 27 luglio a Fiumazzo di Lugo intorno alle 17. Si tratta di un 61enne di Alfonsine, proprietario del terreno, e di un 37enne rumeno residente a Lugo. I due uomini stavano lavorando in un campo agricolo in via Valeria quando un’imballatrice di fieno ha preso fuoco. I due sono riusciti a spegnere le fiamme, ma durante le operazioni si sono ustionati.

Sulla dinamica dei fatti indagano i Carabinieri di Alfonsine e gli ispettori della Medicina del Lavoro. In via Valeria sono sopraggiunti anche i Vigili del Fuoco di Lugo che hanno messo in sicurezza l’area.

I due feriti, dopo essere stati soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati all’ospedale di Ravenna.