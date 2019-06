Anche in vacanza, a scuole chiuse, continua l’impegno dell’Istituto Morigia e l’azione di sensibilizzazione dei giovani al tema della sostenibilità ambientale. Oggi ospiti dell’Istituto IT Morigia, sono stati i bambini della Compagnia del Dragone, che si sono uniti ai nostri ragazzi per dare una mano alla campagna di pulizia della spiaggia. Abbiamo raccolto “di tutto” – afferma il Prof. Verati che capitana il gruppo, soprattutto plastica, polistirolo e mozziconi di sigarette.

Abbiamo aderito al progetto di informazione ecologica: “# #ilmaredicebasta” del Comune di Ravenna. I bambini, bravissimi, hanno distribuito a tutti gli ospiti della spiaggia depliants informativi del WWF e gli slogan scritti dai nostri studenti. Motivati e determinati hanno coinvolto le persone presenti in spiaggia, ombrellone dopo ombrellone, chiedendo una maggiore attenzione verso l’ambiente. Sono stati lodati ed elogiati da tutti i presenti in spiaggia! Speriamo che questa nostra azione produca nella gente un cambiamento di mentalità – continua Verati – l’esempio e l’impegno fornito dai più piccoli sia un monito per ciascuno di noi. Il nostro obiettivo è il raggiungimento di un risultato in concreto che estenda l’impegno sul lungo periodo e ci permetta “oggi di preparare un mondo migliore per il domani”.

Arrivederci alla prossima adunata #plasticfree – #il maredicebasta…e buone vacanze.

Team Docenti Morigia

Progetto Before the Flood

Proff. Prati-Verati-Costa