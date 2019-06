Tornano anche questa estate all’Arena Borghesi le serate in compagnia dei protagonisti della cinematografia contemporanea: grazie alla collaborazione tra Cineclub Il raggio verde ed il circuito FICE sarà possibile incontrare a Faenza attori, registi ed autori dei film in programma nello storico cinema all’aperto di Viale Stradone.

Venerdì 28 giugno l’appuntamento è alle 21.30 presso l’Arena Borghesi con la proiezione del film “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca: il regista sarà presente in sala per dialogare con Michele Donati del Corriere Romagna e rispondere alle domande del pubblico.

Al centro dell’intervento ci sarà proprio l’ultima fatica registica di Zucca: “L’uomo che comprò la luna”, proiettato in prima assoluta al Festival del Cinema di Roma, è stato inizialmente distribuito in sole 15 sale della Sardegna, ma il successo ottenuto (nel primo weekend di uscita del film, la pellicola ha siglato il miglior risultato in termini di media copia al boxoffice italiano del fine settimana) gli ha consentito di varcare i confini regionali per approdare alla ribalta nazionale. Il tour estivo di Zucca tocca così anche la Romagna, e quella di Faenza è una delle poche occasioni da cogliere per assistere al film confrontandosi direttamente con chi l’ha realizzato.

«L’uomo che comprò la luna» è una brillante commedia ambientata nelle zone più belle del territorio sardo, tra Santu Lussurgiu e S’Archittu, da Cagliari a San Salvatore di Sinis.



Trama

Una sequela ininterrotta di telefonate incrociate fa scivolare la voce da un capo all’altro del mondo. La notizia è di quelle forti, pare che la Luna sia stata acquistata da un sardo. Dopo che la soffiata dei due agenti italiani avrà fatto il giro del globo, gli americani, inviperiti dal fatto che una loro scoperta (la luna, appunto), sia inopinatamente diventata proprietà di altri, convincono i due agenti ad assoldare un esperto per fare chiarezza sulla questione.



Intero 6.00 €, Ridotto 5.00 €, Soci CCRV 4.00 €

per i nati dal 1/1/1994 3.00 €

Apertura cancelli: ore 20.50

Inizio Proiezione: ore 21.30

A seguire incontro con Paolo Zucca