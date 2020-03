Chiara Duranti e Roberto Fagnani segretari Provinciali di Italia Viva, sui recenti provvedimenti di contrasto al Virus hanno affermato “ in questo momento di particolare emergenza anche a seguito dei provvedimenti emanati dal governo e dalle autorità locali, necessari, ma dolorosi per un paese che è costretto a fermarsi, fanno appello al senso di responsabilità dei cittadini nell’osservare le disposizioni indicate per contribuire al buon esito delle azioni intraprese.”

Proseguono “Tutti devono concorrere alla gestione della emergenza sanitaria anche in riferimento alle strutture pubbliche che in caso di aumento dei contagi si troverebbero carenti a far fronte alla necessità di posti letto attrezzati. A questo proposito nei giorni scorsi avevamo ribadito l’importanza delle strutture sanitarie private, che potrebbero essere coinvolte, sotto il controllo delle strutture sanitarie pubbliche, per affrontare questa emergenza e tutte le iniziative di prevenzione, controllo e gestione che si renderanno necessarie, questo a livello locale e nazionale.

Aggiungono “condividiamo e sosteniamo le proposte dell’On. Marco di Maio e Maria Elena Boschi che in questa fase, ancora non definita, di poter prevedere, in caso di necessità di posti letto, l’ utilizzo delle navi da crociere – che hanno grandi stanze con bagno e piccoli ospedali interni attrezzati” – Anche Ravenna ha un Terminal Crociere –

Concludono “ ci auguriamo che i provvedimenti presi dal Governo e i sacrifici dei cittadini, diano i risultati sperati, fermando l’allargamento del contagio, ma se fosse necessario dobbiamo essere pronti ad arginare il virus, con tutti gli strumenti che possiamo mettere in campo e con il contributo di tutti”