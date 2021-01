Un incendio è divampato questa mattina poco prima delle 11 in uno stabilimento di Cotignola, in via dell’Artigiano. Il fuoco ha bruciato un’ingente quantità di materiale infiammabile che si trovava all’interno dello stabile. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Lugo insieme ad alcune squadre dei Vigili del Fuoco, che nel giro di un paio d’ore hanno spento le fiamme. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.