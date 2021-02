E’ iniziata nel pomeriggio di mercoledì 24 febbraio la vaccinazione per gli over85 alla Casa della Salute di Castelbolognese. Sono 120 le persone prenotate in due linee vaccinali. “E’ un giorno storico – dice il Sindaco di Castelbolognese, Luca della Godenza, siamo pronti anche per gestire la vaccinazione in diversi giorni alla settimana, ma servono le dosi”.