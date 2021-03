Omicidio di Ilenia: chiusa la fossa. Dal fiume recuperata una cassaforte

È stata fatta chiudere dalla Procura della Repubblica di Ravenna la buca nella quale Pierluigi Barbieri avrebbe dovuto seppellire Ilenia Fabbri dopo averla uccisa. Ieri la Polizia è quindi tornata sul rivale del fiume Lamone, dietro la discarica gestita dal Comitato di Amicizia, e ha chiuso la buca sotto il ponte della ferrovia. Troppe le persone che, dopo la notizia del rinvenimento, si erano recate sul posto a curiosare. Una buca scavata in un’area già di per sé molto frequentata in realtà anche in questi giorni di zona rossa. Il rivale infatti in questo periodo è attraversato da molti faentini come area verde dove fare passeggiate.