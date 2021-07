Tante persone questa mattina si sono fermate in centro al banchetto del Comitato Referendum Eutanasia Legale Faenza. È iniziata infatti anche nella nostra città la raccolta firme per indire il referendum sulla legalizzazione dell’eutanasia. Sono 500 mila le firme che i vari comitati devono raccogliere su tutto il territorio italiano per il referendum. La scadenza è fissata a settembre di quest’anno.