Presentate le tre tattiche per il futuro della Darsena di Ravenna

Le tattiche per il futuro della Darsena raccontate in un incontro pubblico al Tiro a Segno Nazionale. Tre possibili percorsi, La Darsena laboratorio, La Darsena cosmopolita, La Darsena verde per tracciare il futuro del quartiere ravennate. Dopo quasi un anno di lavoro, il percorso partecipato costruito con il progetto Dare restituisce alla città le idee e le opportunità emerse attorno agli spazi lungo il canale Candiano. Dalle tre tattiche partirà un nuovo dibattito pubblico che si concluderà con una votazione popolare.