È stata inaugurata nella mattina di martedì 6 dicembre a Faenza, in pieno centro storico, in piazza della Libertà 16, la nuova sede di SAW, il negozio formativo di CEFAL gestito dagli allievi del Centro di formazione professionale. Il negozio, aperto dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, anche dopo le festività natalizie, espone in vendita anche i prodotti dell’Istituto Professionale “Persolino – Strocchi”.

Tra le tante eccellenze a km zero realizzate dall’azienda agraria Persolino, è possibile acquistare i vini della cantina didattico sperimentale “Leonardo da Vinci”, tra cui il pluripremiato “Ultimo giorno di scuola”, fresco di medaglia d’oro al recente Concours Mondial de Bruxelles, ma anche conserve e articoli di erboristeria, con una vasta scelta di prodotti naturali per la cura del viso e del corpo.

Nei locali di SAW, non a caso acronimo di Students At Work, oltre agli studenti dei corsi professionali CEFAL saranno impegnati, nell’ambito delle attività legate ai PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), anche gli alunni del “Persolino – Strocchi”, che dopo aver seguito, durante le attività didattiche, le varie fasi del processo produttivo nonché le attività legate alla promozione grafica e pubblicitaria ed alla gestione aziendale, hanno così modo di mettere in pratica anche le competenze relative alla commercializzazione del prodotto.

Al centro del progetto, possibile grazie alla collaborazione tra Cefal, “Persolino-Strocchi” e Amministrazione Comunale, che mette a disposizione i locali, è dunque la formazione dei ragazzi, che possono sviluppare le proprie potenzialità e competenze, facendo altresì conoscere alla cittadinanza i prodotti del territorio.

Esprime soddisfazione il dirigente scolastico dell’Istituto Persolino Strocchi di Faenza, Daniele Gringeri, per l’importante sinergia con il Comune di Faenza ed il centro di Formazione CEFAL e che ha portato alla realizzazione di questo straordinario progetto che unisce le attività didattiche alla promozione e vendita dei prodotti a km zero dell’azienda Persolino, annessa alla scuola e che consentirà, pertanto, in un’ottica di inclusione, lo svolgimento di attività legate ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex PCTO).