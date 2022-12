In occasione del “ponte” dell’Immacolata, e in vista delle imminenti festività natalizie, si amplia l’offerta delle visite guidate organizzate da Ravenna Incoming, sia come nuove proposte che come aggiunta di date e orari extra alle visite tradizionali.

Ad esempio, il classico tour “Scopri Ravenna” (che parte dalla basilica di San Francesco per approfondire il ricco patrimonio monumentale della città, e dura circa un’ora e mezza) è programmato anche al sabato, oltre che di domenica, e vengono separate le visite in lingua italiana e quelle in lingua inglese; si aggiungono orari anche ad altre due visite guidate ormai consolidate alla scoperta delle eccellenze cittadine, ovvero il “Trekking Urbano Teodoriciano” (che approfondisce i luoghi della città che ebbero rilievo durante il regno di Teodorico) e “Scopri Classe” (che abbina la basilica di Sant’Apollinare alla visita del Museo Classis). Entrambe queste visite sono in collaborazione con il Polo Museale e Ravenna Antica.

La vera “new entry” di questo dicembre si svolge invece in pieno centro storico, ed è “Spritz & the city” (ogni venerdì e sabato alle 17). L’itinerario racconta una storia in cui Ravenna è stata palcoscenico di importanti vicende, scrigno di ricchezze, laboratorio artistico antico e contemporaneo, fonte d’ispirazione per molti autori come Dante Alighieri, Gustav Klimt e Lord Byron e alcuni street artists contemporanei come Kobra e Blub; e si chiude con un aperitivo al Mercato Coperto.

Infine, chiunque partecipi ad una visita guidata di Ravenna Incoming da qui fino alla fine delle festività natalizie, godrà di uno sconto del 10% su eventuali acquisti ai “capanni di Natale” in piazza del Popolo.