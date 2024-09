C’è grande soddisfazione a Ravenna per l’articolo del Times che ritrae il capoluogo bizantino alla pari di città d’arte come Firenze e Venezia, ma col vantaggio di non essere prese d’assalto dai turisti.

L’articolo è stato redatto dal giornalista Norman Miller. Non mancano gli errori, che in una terra di campanilismi possono essere tutto e il suo contrario. A Ravenna viene accostata Comacchio, con i suoi canali, ignorando però che la località si trova in provincia di Ferrara.

Miller ha viaggiato in città in occasione della visita stampa organizzata da Apt Servizi dal 3 al 6 giugno scorsi. Nella pubblicazione viene sottolineato come Ravenna sia stata capitale di tre imperi, la natura del Parco del Delta del Po, la vivacità delle località costiere, la bontà del cibo, paragonabile alle tavole bolognesi, e ovviamente il patrimonio Unesco e l’eredità di Dante e Byron.

Proprio sui siti culturali, Miller si sofferma, citando il piacere di visitarli senza estenuanti ore di attesa in fila come si verifica a Firenze e Venezia.

«l Times di Londra, tra i più prestigiosi quotidiani al mondo con 24 milioni di lettori al giorno, dedica un lungo servizio a Ravenna e a Comacchio, “due dei segreti meglio custoditi in Italia”.Anche la stampa internazionale si sta sempre più accorgendo degli scrigni d’arte e cultura della nostra regione, luoghi magici fuori dalle rotte dell’overtourism e dove ancora si respirano identità e genius loci. E l’eco mediatica internazionale è un’ottima forma di promozione, come testimoniano i tanti ospiti stranieri che quest’anno hanno scoperto le nostre Città d’Arte, ma anche i borghi, la Riviera e l’affascinante Appennino» ha commentato l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini.