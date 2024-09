Ultimo appuntamento all’Arena Borghesi per la stagione Cinema d’Autrice, curata dal cineclub Il Raggio Verde. Giovedì5 settembre l’ultimo spettacolo per l’anno 2024 in viale dello Stradone sarà Porpora, documentario dedicato alla vita e all’impegno politico di Porpora Marcasciano, attuale presidente del Movimento Identità Trans.

La storia è raccontata attraverso lo sguardo del regista Roberto Cannavò. Sarà però direttamente Porpora Marcasciano, ospite in sala, a raccontare la propria vita al pubblico faentino, il viaggio compiuto attraverso movimenti femministi, comunisti e trans dagli anni Settanta ad oggi.

“Un viaggio nella Storia che è anche un viaggio in Italia, un invito alla creazione di un ponte fra vecchie e nuove generazioni tramite interviste, testimonianze e materiale di repertorio. Sul volto di Porpora si riflettono le parole di un’umanità trascurata ma mai vinta e incredibilmente viva.”

SaràSara De Giovanni, del Centro di Documentazione “Flavia Madaschi”, Cassero, a confrontarsi con l’attivista e scrittrice.

La serata, ad ingresso gratuito, vedrà i cancelli del cinema aprire alle 20.45. Alle 21.15 prenderà il via la proiezione del film, al quale seguirà il confronto fra Porpora Marcasciano, Sara De Giovanni e gli spettatori.

Porpora Marcasciano, consigliera comunale a Bologna, nel 2016 è inoltre stata insignita del premio, “dedicato alle persone che costituiscono inestimabile patrimonio per il movimento per la tutela dei diritti umani”Human Rights Defenderda Amnesty International.

L’iniziativa rientra all’interno del ciclo di appuntamenti Di cosa parliamo quando parliamo d’amore ?, ideato da Sos Donna e dal Servizio Politiche e culture di genere dell’Unione della Romagna Faentina, in collaborazione con lo stesso cineclub Il Raggio Verde, con Cinema Europa, un Secco No APS, Centro MeTra – Dipartimento di Traduzione e Interpretazione dell’Università di Bologna.

Si tratta di un ciclo di sette serate, arrivato alla terza data in calendario. L’incontro successivo sarà giovedì 26 settembre a Solarolo.