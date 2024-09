Nuovi aiuti dall’Europa per l’alluvione ? Per la tromba d’aria probabilmente ancora niente

Quasi 400 milioni di euro per far fronte ai danni dell’alluvione. È la somma che la Commissione Europea chiederà di stanziare a sostegno dell’Emilia-Romagna. Si tratta del Fondo Europeo di solidarietà. Un’altra settantina di milioni scarsi saranno destinati alla Toscana, sempre per i danni dell’alluvione. La proposta di aiuto fa parte di un pacchetto da oltre un miliardo di fondi, che dovrebbe essere mobilitato per sostenere in primis l’Italia e poi Slovenia, Austria, Grecia e Francia, tutti colpiti da condizioni meteo estreme. All’Italia quindi arriverà poco meno della metà del fondo a disposizione.

Non sono soldi già stanziati. La Commissione Europea avanzerà una proposta che dovrà essere approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Mentre nei giorni successivi all’annuncio, la politica sta facendo a gara per intestarsi il merito della proposta di stanziamento, dalla Bassa Romagna arriva una domanda: i fondi potranno aiutare anche cittadini e imprese colpite dal tornado del luglio 2023 ?