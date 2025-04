Sabato 5 aprile è andata in scena al Teatro Masini di Faenza la replica del musical “The Circus”, messo in scena dalla Compagnia Del Cancello. Ennesimo sold out dello spettacolo che ha come scopo nobile la raccolta fondi per contribuire all’acquisto di una nuova ambulanza della Pubblica Assistenza Città di Faenza ODV.

L’atmosfera al Teatro Masini era carica di energia e commozione, con il pubblico che ha apprezzato non solo la qualità artistica dello spettacolo, ma anche la finalità sociale dell’evento. Il musical racconta, con allegria e intensità, la storia di P.T. Barnum e del suo “circo” fatto di idee spettacolari e artisti controcorrente per l’epoca, coinvolgendo tutti i presenti in un’esperienza unica e indimenticabile.

Ad inizio spettacolo, Roberto Bertoni presidente della Pubblica Assistenza Città di Faenza ODV è salito sul palco assieme ad alcuni volontari dell’Associazione per esprimere il suo sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e, in particolare, alla Compagnia Del Cancello per l’impegno e la passione dimostrati. “Grazie al vostro supporto e a quello della cittadinanza – ha dichiarato il presidente – riusciremo a dotarci di una nuova ambulanza, uno strumento fondamentale per l’attività quotidiana della nostra associazione e per l’intera comunità. Vogliamo continuare a garantire un servizio di trasporto sanitario e di primo soccorso, efficiente e tempestivo e questa nuova ambulanza ci aiuterà a farlo.

Ha inoltre ricordato che l’associazione è aperta a tutti i cittadini che vogliono rendersi utili e sentirsi solidali verso il prossimo”

La serata è stata dunque non solo un successo in termini di partecipazione, ma anche un grande passo verso il raggiungimento di un obiettivo fondamentale per l’associazione.

L’appuntamento ora è per la festa di inaugurazione della nuova ambulanza, un evento che vedrà tutta la cittadinanza protagonista e che sarà un altro momento di condivisione e di festa per l’intera comunità. “Invitiamo tutti a partecipare – ha concluso il presidente – perché insieme possiamo continuare a fare la differenza e migliorare i servizi che la Pubblica Assistenza offre a Faenza e ai suoi abitanti. Sarà inoltre un’occasione per festeggiare insieme anche il nostro decennale di fondazione. Un grazie di cuore anche ai volontari dell’associazione, che ogni giorno garantiscono servizi alla cittadinanza, e che hanno lavorato per la realizzazione di questo spettacolo e a tutti coloro che hanno partecipato, sostenuto e creduto in questa causa.

E’ inoltre possibile aiutare l’associazione in questo progetto anche tramite la devoluzione del 5×1000 iscrivendo il Codice Fiscale 90032580392 nella dichiarazione dei redditi. Per informazioni e contatti Tel. 0546/621162 – info@pafaenza.it