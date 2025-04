Si è svolta nei giorni scorsi l’Assemblea elettiva Comunale di CNA Brisighella alla presenza dell’Assessore Dario Laghi.

Durante l’Assemblea è stato affrontato il tema delle catastrofi naturali che hanno colpito la valle del Lamone negli ultimi due anni: alluvione, frane, terremoto e vasto incendio. In particolare, sul tema alluvione e frane, l’Assessore Laghi ha fatto un resoconto, quantificando i danni complessivi degli ultimi eventi e rimarcando i ritardi e le mancanze nel riconoscimento di tali danni. Aggiornamenti sono stati dati sulla condizione della tratta ferroviaria faentina che è totalmente interrotta tra Marradi e Borgo San Lorenzo e che necessita di investimenti per rendere utilizzabile anche la tratta che collega Marradi – Faenza passando per Brisighella. Nel dibattito, gli artigiani di Brisighella hanno ribadito la necessità della massima velocità in ordine alla esecuzione delle opere, alla manutenzione degli alvei fluviali dando maggiore spazio e libertà al fiume Lamone per poter contenere e controllare le piene, sottolineando, inoltre, la dovuta attenzione alla viabilità intervalliva.

Passando alla fase elettiva, gli Associati hanno rieletto l’imprenditore Widmer Valmori nel ruolo di Presidente della CNA comunale di Brisighella e Luca Naldoni nel ruolo di Vicepresidente. Il direttivo comunale è completato da Mirco Malavolti.