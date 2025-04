“Una piazza straordinaria e colorata, con una partecipazione incredibile e un messaggio forte e chiaro: costruiamo la pace, no al riarmo, no ad una UE guidata dai signori della guerra. La piazza di oggi rappresenta lo specchio politico del futuro che vogliamo scrivere per i nostri giovani e in cui sia possibile unirsi su una idea di società basata sul dialogo, il confronto, la lotta alle disuguaglianze, la giustizia sociale e sul pacifismo.”

Così in una nota il senatore e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Marco Croatti e il coordinatore pentastellato dell’Emilia-Romagna Gabriele Lanzi commentano la manifestazione a Roma indetta per la pace. La provincia di Ravenna ha partecipato con 4 autobus messi a disposizione dal Movimento 5 Stelle.

“Questa non è la piazza di una forza politica ma di tante anime del nostro Paese e della stragrande maggioranza degli italiani che sono contro la deriva bellicista di Von Der Leyen e Meloni, novelle Maria Antonietta che al popolo senza pane regalano bombe.

L’alternativa politica c’è, è forte ed è rappresentata da questa piazza gremita che, nonostante qualcuno abbia tentato di boicottare o cancellare, trabocca di entusiasmo ed energia ed è capace di unirsi per costruire un nuovo futuro.”