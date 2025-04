“Questa amministrazione comunale deve assumersi la responsabilità di una situazione ormai fuori controllo sul nostro territorio.

Ieri notte la nostra città ha dovuto subire l’ ennesima rissa con feriti trasportati in ospedale.

Aspettiamo che muoia qualcuno per intervenire?? In un comunicato sull’accaduto il Sindaco e il vice sindaco dichiarano che “si è proceduto, come annunciato nei giorni scorsi a mettere in essere iniziative e linee guida sulla sicurezza”

Mettere in sicurezza vuol dire ridurre i decibel da 108 a 102? con i soliti palchi e dj set liberi di offrire lo stesso tipo di intrattenimento, nelle stesse modalità? Sarebbe questo “il passo nuovo”, annunciato dall’ amministrazione in campagna elettorale? Ridurre gli spazi di occupazione suolo pubblico di qualche cm?

La potenza ” di fuoco” di questi “drastici” provvedimenti sta già dando i suoi frutti. Di fatto si è scelto di chiudere un occhio e forse tutt’e due per favorire lo sballo. Le promesse non sono state mantenute, ora il tessuto socio economico della nostra località rischia grosso, in termini di sicurezza e attrattività.

Fratelli d’ Italia chiederà in tutte le sedi interventi mirati, al fine di costringere questa amministrazione, cieca e sorda davanti a questa deriva, di intervenire con tutte le sue forze.

Non possiamo permettere a pochi di cambiare la destinazione turistica di questa località e a questa amministrazione di lasciarglielo fare!”

Pittalis Annalisa capogruppo in consiglio comunale fratelli d’ Italia Cervia