Ci si aspettava un’ultima giornata con le scintille e così è stato: in un finale di stagione assolutamente fuori pronostico e al di là di ogni previsione, Haenna supera il già promosso Trieste, spiazzando Lanzara a cui (a quel punto) non basta nemmeno vincere contro Carpi per ottenere la salvezza. Salvezza che, invece, premia il Romagna leader della classifica avulsa tra le tre contendenti per l’8° posto in classifica.

Il tutto, nonostante la sconfitta amara 31-25 a Cologne in una sfida decisa dal centrale serbo Knezevic (10 reti), dalle 12 reti complessive di Soldi e Perletti, ma soprattutto dalla serata magica di Albanini tra i pali che registra percentuali decisamente sopra le righe. Soprattutto nel primo tempo quando il Romagna non riesce praticamente mai a sfondare, realizzando la miseria di 5 gol nei primi 22’. Nella ripresa la gara è decisamente più aperta, con gli arancioblu che giocano con maggior fluidità, impattando 17-17 nel parziale.

Classifica avulsa.

A fine serata, dunque, Romagna, Lanzara e Haenna si ritrovano a quota 19 punti ed è proprio la classifica avulsa a decidere le sorti della loro stagione. Gioca prima Haenna che ospita il già sazio Trieste, comandando il match dall’inizio alla fine, mantenendo la lucidità negli ultimi istanti di gioco sino al 31-30 finale. Vera e propria doccia fredda per Lanzara che si ritrova a dover affrontare Carpi (in serata) con la consapevolezza che in caso di vittoria, la classifica avulsa a tre squadre, avrebbe agevolato il Romagna. I campani vincono 28-26 con un finale molto intenso e si consolano con la miglior posizione nei playout, proprio davanti a Haenna.

Nella classifica avulsa a tre, infatti, il Romagna chiude con 6 punti (3 successi), segue Lanzara con 4 e chiude Haenna con 2. E questa è esattamente la classifica finale nella ristretta corsa all’ottavo posto in classifica: campani e siciliani se la dovranno vedere nei playout (rispettivamente) contro Mascalucia e Sassari in due semifinali (2 su 3) assolutamente equilibrate. La finale tra le perdenti (2 su 3) stabilirà l’unica retrocessa della stagione 2024/2025.

Gara sottotono.

Quando ci si trova di fronte un portiere, nella fattispecie Germano Albanini, che para praticamente tutto ciò che gli passa davanti, diventa poi difficile tenere testa ad una squadra decisamente più motivata e con più adrenalina. Se poi ci si mettono anche le due stelle avversarie a lasciare un segno, la vittoria diventa una chimera: Marko Knezevic (espulso a metà gara a Imola) alza l’asticella e realizza 10 reti personali, ma è la sua gestione del gioco insieme a Daniele Soldi (alla fine, 5 per l’ex terzino della Nazionale) a far la differenza. Importante a livello numerico e di sostanza anche la prestazione dell’ala destra Marco Perletti: i loro 22 gol complessivi rappresentano oltre il 70% del “fatturato” globale di Cologne. Bene anche Ivano Rossi in zona pivot (4) e, a tratti, il tiratore ungherese Balint Somogyi (4). Certamente importante nella bilancia del match la difesa solida, spesso a cavallo del limite, dei grigio-fucsia che, soprattutto nella prima frazione, spegne le velleità offensive di Rotaru e compagni.

Tolto il blackout dei primi 20’, però, il Romagna se la gioca a viso aperto nei restanti 40’, in cui mostra i denti e la voglia di non sfigurare. Ne esce un secondo tempo divertente, ricco di gol da ambo i lati (17-17) con le due squadre che giocano in velocità, a discapito magari di qualche errore in transizione, ma con più energia offensiva. E i romagnoli riescono a recuperare il disavanzo con piccoli strappi realizzati in vari momenti da Andrea Dall’Aglio, Noè Ramondini, Nicolò Bianconi Jacopo Barattini e un Alex Rotaru sempre nel vivo dell’azione. Mentre è la “sfuriata” dai 6 metri con 4 reti consecutive di Mirco Rinaldo ad accorciare ulteriormente il gap fino al -6 finale. Cologne, nonostante la reazione ospite, si ritrova sul +9 a 10’ dalla sirena, mentre accusa la rimonta romagnola che arriva al -6 sul 23-29 a 5’ dalla fine, quando ormai è troppo tardi. Perché i bresciani non si fanno scappare l’occasione d’oro di conquistare l’accesso ai playoff e di festeggiare davanti al proprio (numeroso e caloroso) pubblico.

COLOGNE-PALLAMANO ROMAGNA 31-25 (p.t.14-8)

Cologne: Albanini, Erovic, Gligic, No.Manenti, Somogyi 4, Marquez, Armanelli 1, Loda, Ni.Manenti, Knezevic 10, Soldi 5, Piceni, Perletti 7, Lancini, Rossi 4, Mombelli. All: Campana

Romagna: Maistrello, Haj Frej, Bianconi 2, Lega, Garau, Ceroni 1, Guerrero 1, G.Mengoli, Tondini 1, Rotaru 4, Dall’Aglio 3, Zavagli 3, Ramondini 3, Stabellini 1, Barattini 2, Rinaldo 4. All: F.Tassinari

Arbitri: Mattia Bassan e Andrea Bernardelle