Problema rifiuti a Lido Adriano. Petizione dei residenti, ma Comune ed Hera evidenziano molti comportamenti scorretti

A Lido Adriano c’è un problema legato alla raccolta rifiuti, che si traduce in cassonetti spesso traboccanti e inutilizzabili e rifiuti abbandonati per strada. Frequenti sono le lamentele riguardanti il decoro della località. Da una parte il servizio di raccolta rifiuti sta entrando a regime, dall’altra però tutta la cittadinanza non sembra svolgere la propria parte. La questione è stata al centro di una petizione, presentata in un’apposita commissione consiliare alla quale ha partecipato anche Hera.

Diverse le richieste dei cittadini, ma molti anche i comportamenti scorretti di una parte della popolazione che vive nel lido, evidenziati da Comune ed Hera