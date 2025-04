Imparare da zero a scrivere un racconto, attraverso quattro appuntamenti che approfondiscono tematiche specifiche. È questo l’obiettivo di “Stasera Scrivo under 20”, il corso di scrittura creativa rivolto ai giovanissimi e organizzato per la primavera 2025 dalla casa editrice faentina Tempo al Libro.

Gli incontri, condotti da Mauro Gurioli (scrittore e editore), si tengono il lunedì dalle 18.30 alle 20 nella sede di Tempo al Libro (corso Europa 140, Faenza) e sono rivolti a un massimo di sei partecipanti.

Si inizia il 28 aprile parlando di ispirazione e ingredienti del racconto, per proseguire lunedì 5 maggio con ambientazione e caratterizzazione dei personaggi. Il 12 maggio verranno trattate nello specifico le tecniche narrative, per concludere poi il 19 maggio con le “ripetizioni utili e dannose”.

Al termine del corso, che ha un costo complessivo di 90 Euro, i racconti prodotti dai partecipanti saranno valutati per la pubblicazione con Tempo al Libro.

Per informazioni e iscrizioni telefonare al numero 3472567067 o scrivere a info@tempoallibro.it.