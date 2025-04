Il Capitolo BNI Maioliche di Faenza ha rinnovato le cariche per il prossimo semestre

Il Capitolo BNI Maioliche di Faenza ha rinnovato ed ampliato il Comitato di Gestione che sarà in carica fino al 30 settembre 2025

Il gruppo di imprenditori storico faentino, che compirà 9 anni di vita nel prossimo mese di giugno, dal primo aprile fino al 30 settembre 2025 sarà guidato dal riconfermato Presidente Maurizio Marchesi, dal vice Giuseppe Manganaro e dal segretario-tesoriere Claudio Sartoni. La squadra è sostenuta da Emanuela Cantagalli, responsabile dell’attuazione del programma, dal responsabile della formazione Enzo Zauli, dal responsabile mentoring Gabriele Righetti e dal responsabile comunicazione Giuseppe Calderoni. Quattro imprenditori compongono poi il Comitato dei Membri e cinque il gruppo dedicato agli ospiti. Ad oggi il Capitolo è composto da 31 fra imprenditori e professionisti che negli ultimi sei mesi hanno prodotto affari per oltre 1 milione e 200mila euro.

Il Capitolo BNI Maioliche da giugno 2016, anno della nascita, ha superato i 10 milioni e cinquecento mila euro di fatturato generando migliaia di referenze.

Nei giorni scorsi, per festeggiare i risultati raggiunti, è stata organizzato un team building all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

L’organizzazione di BNI (Business Network International) segna il maggior successo di referenze al mondo e si basa sul principio del “givers gain” (dare per ricevere).