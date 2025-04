Oggi circolazione ferroviaria sospesa, dalle 7.30 di stamattina sulla linea Adriatica Bologna-Rimini, fra Bologna e Castel San Pietro Terme (Bologna) nella zona di Varignana, a causa di un investimento sul quale sono in corso accertamenti da parte delle autorità. Il tratto in questione è utilizzato sia dai treni regionali che da Bologna vanno verso la Romagna, sia da quelli a lunga percorrenza da e per la dorsale adriatica.

I treni registrano ritardi, limitazioni, deviazioni di percorso e cancellazioni. E’ stato attivato un servizio bus sostitutivo in attesa che dalla magistratura arrivi il via libera per la riapertura del tratto in questione.