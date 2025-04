Ancora una volta la Maratona del Lamone ha colpito nel segno portando centinaia di partecipanti a correre per le strade di Russi. La maratona più amata dagli amatori ha mostrato un progresso quantitativo sostanziale rispetto allo scorso anno e ha riportato l’Italia sul gradino più alto del podio dopo ben 22 anni, quando a vincere fu Giorgio Calcaterra. Una giornata caratterizzata dal forte vento che ha certamente influito sulle prestazioni dei partecipanti, mettendo alla prova anche l’apparato organizzativo.

Il nuovo nome nell’albo d’oro è quello del pettorale numero 1, Elia Generali (Cinque Cerchi) che in 2h36’44” ha costretto all’ennesimo secondo posto (il terzo consecutivo) David Colgan (Atl.Castenaso Celtic Druid) staccato alla fine di 1’55”. Terza piazza per Giuseppe Rocco (Atl.Avis Castel San Pietro) a 3’05”, a seguire Matteo Zucchini (Atl.Winner Foligno) a 5’50” e il rumeno Alin Simion Razvan (Atl.Senigallia) a 7’18”.

Successo lombardo fra le donne per merito di Chiara Bonassi (Atl.Paratico) prima in 3h05’54”. Seconda come lo scorso anno Stefania Simonelli (Team 42195) a 5’05”, terza Sarah Martinelli (Atl.Casone Noceto) a 6’13”. Ben 714 gli arrivati, un numero importante che migliora il riscontro della passata stagione, ma bisogna considerare anche i tantissimi che hanno preso parte alle prove giovanili del sabato e alla non competitiva sui 10 km inserita nel quadro del Vivicittà, per un totale di oltre 2.400 presenze.

Importante la presenza, al fianco degli organizzatori, dell’Uisp in primo luogo, che ha ospitato sulle strade di Russi la prova non competitiva del Vivicittà, senza dimenticare il contributo dei Comuni di Russi e Bagnacavallo, della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia Romagna, della Fidal (la gara era nel calendario nazionale) e di tutte le associazioni e sponsor che hanno affiancato il Gs Lamone, che ora si appresta al suo prossimo impegno organizzativo, la Corsa del Burson a Villanova di Bagnacavallo dell’11 maggio.